Çorum’da yaşayan Seyit ve Şükriye Akbaş çiftinin 12 yaşındaki oğulları Poyraz Efe Akbaş, doğuştan gelen spina bifida hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyor. Bugüne kadar 3 ameliyat geçiren Poyraz Efe’nin sağlık durumunun yakından takip edildiği, son süreçte ise böbrek yetmezliği riskiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Akbaş ailesi, çocuklarının tedavi sürecinin ağır ekonomik ve sosyal yük oluşturduğunu belirterek yetkililerden ve hayırseverlerden destek talebinde bulundu. Baba Seyit Akbaş, çocuklarının sağlık süreçleri nedeniyle sık sık izin almak zorunda kaldığını ve bu nedenle düzenli bir işte çalışmakta zorlandığını ifade etti.



Anne Şükriye Akbaş da çocuklarının sağlık durumları nedeniyle çalışma hayatını bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Ailenin küçük kızları Umay’ın da doğuştan gelen diş rahatsızlığı nedeniyle tedavi sürecinden geçtiği kaydedildi.

"TEK İSTEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

Akbaş çifti, çocuklarının tedavisinin tamamlanabilmesi için destek beklediklerini dile getirerek, “Tek isteğimiz çocuklarımızın sağlığına kavuşması.” ifadelerini kullandı.

Aileyi evlerinde ziyaret eden destek gönüllüleri, Poyraz Efe’nin Ankara’daki tedavi ve konaklama giderleri konusunda yardımcı olunacağını açıkladı. Açıklamada, “Poyraz Efe’nin tedavi sürecinde ailenin yanında olmaya devam edeceğiz.” denildi.

BAŞHEKİM PAYDAR'DAN UMAY'A DESTEK SÖZÜDoğuştan gelen diş problemi nedeniyle Şehit Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi’ne götürülen Umay için de destek mesajı verildi. Şehit Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi Başhekimi Abdullah Paydaş’ın aileye gerekli desteği sağlayacağını ifade ettiği belirtildi.Aileye destek çağrısında bulunan gönüllüler, devlet kurumları ve hayırsever vatandaşların Akbaş ailesine sahip çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Poyraz Efe'ye destek olmak isteyenler annesi Şükriye Akbaş'a 05414221385 nolu telefondan ulaşabilirler.