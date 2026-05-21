Kodar Anket araştırma raportörü ve sosyolog Fatih Korkmaz, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çorum’da belediye hizmetlerine yönelik memnuniyet algısında yükseliş yaşandığını belirtti. Korkmaz, Başkan Aşgın’ın net memnuniyet skorunun +51,6 olarak ölçüldüğünü ifade etti. Araştırmada temizlik, altyapı, çevre düzenlemeleri, ulaşım, meydan projeleri, sosyal yaşam alanları ve şehir estetiği gibi hizmet başlıklarının öne çıktığını aktaran Korkmaz, "Çorum’da yalnızca rutin belediyecilik hizmetleri değil, şehir yönetimi anlayışı da değişmektedir.

'ÇORUM'DA SON YILLARDA BELİRGİN BİR DEĞİŞİM YAŞANDI' GÖRÜŞÜ

Başkan Halil İbrahim Aşgın’ın hizmet üretim kapasitesi, saha hakimiyeti, çözüm odaklı yönetim anlayışı ve kurumsal koordinasyon gücü dikkat çekmektedir" dedi.

Şehir kimliğinin yeniden şekillendiğini ifade eden Korkmaz, kent estetiği, sosyal alanlar, meydan düzenlemeleri ve vizyon projelerinin kamuoyunda karşılık bulduğunu söyledi. Korkmaz, vatandaşların önemli bir bölümünün Çorum’da son yıllarda belirgin bir değişim yaşandığı yönünde görüş bildirdiğini kaydetti. Araştırmada Başkan Aşgın’ın iletişim yönetiminin de dikkat çeken başlıklar arasında yer aldığı belirtildi.

MEDYAYI ETKİN KULLANIYOR

Korkmaz, Aşgın’ın sosyal medyayı şehir tanıtımı ve toplumsal iletişim açısından etkin kullandığını belirterek, bazı paylaşımlarının milyonlarca görüntülenmeye ulaştığını ifade etti. Belediye yönetimindeki ekip uyumuna da değinen Korkmaz, kurumsal yapı içerisinde koordineli bir yönetim modeli oluştuğunu, bunun hizmetlerin sahaya daha hızlı yansımasına katkı sağladığını söyledi. Korkmaz, araştırma sonuçlarının, belediyecilik memnuniyetinin güçlendiğini ve kent genelinde sahiplenilen bir yönetim anlayışının oluştuğunu gösterdiğini dile getirdi.