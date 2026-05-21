Çorum’un yetiştirdiği genç ve dinamik yeteneklerden oluşan rock grubu NORM, kısa sürede hem yerel sahnelerde hem de sosyal medya platformlarında adından söz ettirmeyi başardı. Anadolu rock kültürünü Hitit medeniyetinin tarihi mirası ve güçlü ritimleriyle harmanlayan grup, özgün tarzıyla dinleyicilerden tam not alıyor.

Çorum’un kendi öz evlatlarından oluşan grup, sergilediği performansla Çorum’un adını ulusal müzik haritasına altın harflerle yazdırmakta kararlı. Çorum’da daha önce bir çok konser veren grup son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle buluştu.

Kadeş Barış Meydanı’nda önceki akşam gerçekleştirilen konserde izleyiciler, Grup Norm tarafından seslendirilen pop ve rock tarzı şarkılara eşlik etti.

“HEDEF TÜRKİYE’YE AÇILMAK”

Vokal & Elektro Gitar’da Mustafa Reşit Haboğlu; Elektro Gitarda Onur Tuzcu; Bas Gitarda Melih Şehirli; Davulda Volkan Tokatlı ve Klavyede Emre Aygün’den oluşan Grup NORM üyeleri yaptıkları ortak açıklamada; “Biz Çorum’un toprağından, tarihinden ve enerjisinden besleniyoruz” diyerek memleketlerine olan bağlarını vurguladı.

Canlı performanslarında izleyicilere hem coşkulu anlar yaşatan hem de derin tınılarıyla düşündüren NORM, özellikle genç kuşağın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Grubun solisti, Çorum’da sanat yapmanın zorluklarına değinerek şu ifadeleri kullandı: “Çorum’da rock müzik yapmanın zor olacağını biliyorduk ama asla vazgeçmedik. Burası bizim kökümüz, ilham kaynağımız. Buradan yola çıkarak tüm Türkiye’ye sesimizi duyurmak istiyoruz. Çorumlu hemşehrilerimizin bize inandığını ve arkamızda olduğunu bilmek en büyük motivasyon kaynağımız”

Grubun bas gitaristi Melih Şehirli ise grubun vizyonunu şu sözlerle özetledi: “Bizim amacımız sadece müzik yapmak değil; Çorum’un adını kültür ve sanat dünyasında da en üst seviyeye taşımak. Çok yakında kendi bestemiz olan parçalarımız ve profesyonel kliplerimizle ulusal düzeydeki büyük dijital platformlarda yer alacağız”

Sektörün önde gelen müzik otoriteleri, NORM’un sahne enerjisini ve özgün müzikal çizgisini “dikkat çekici ve gelecek vadeden bir çıkış” olarak nitelendirirken bu yetenekli gençlere sahip çıkılması gerektiği belirtildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR