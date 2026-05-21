2024 yılını 4 milyar 311 milyon, 2025 yılını ise 6 milyar 209 milyon dolar ihracat ile kapatarak arka arkaya rekorlarını yenileyen Çorum, 2026 yılının ilk 4 ayında da 1 milyar 603 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Çorum, 2026 yılı Nisan ayında gerçekleştirdiği 479 milyon dolarlık ihracatla dikkat çekici bir başarıya imza attı. Kent, geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 40,08 oranında artırarak Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan iller arasında 11’inci sıraya yükseldi.

2025 yılı Nisan ayına kıyasla 137 milyon dolarlık artış sağlayan Çorum, bu performansıyla ihracatını en fazla artıran 11’inci il oldu. Elde edilen bu başarı, kenti aynı zamanda TR-83 Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan il konumuna taşıdı.

Bölge illeri arasında yapılan sıralamada Çorum 479 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Samsun 123 milyon dolarla ikinci, Tokat 19 milyon dolarla üçüncü ve Amasya 15 milyon dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Çorum Ocak-Nisan arasında toplam 1 milyar 603 milyon 451 bin dolarlık ihracatla da 11’nci sırada yer aldı.

Muhabir: Haber Merkezi