Tüm Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından haftasonu İstanbul Bakırköy Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen 4. Öğretmenler Günü Türkiye Şampiyonası, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden 121 öğretmenin yarıştığı şampiyonada, Çorum’u temsil eden bir öğretmen önemli bir başarıya imza attı.

Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müdürü Tarık Nakcı yaptığı açıklamada okullarının Teknoloji Tasarım Öğretmeni Abbas Kolcu’nun 4. Öğretmenler Günü Türkiye Şampiyonası Mangala kategorisinde Türkiye ikincisi olarak hem Çorum’u hem de okullarını gururla temsil ettiğini belirtti.

Nakcı, “Bu anlamlı organizasyonda dereceye giren öğretmenimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi