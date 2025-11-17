Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çorum OSB’ye iltisak hattı ve Çorum OSB’deki arıtma tesisi yapımıyla ilgili sorduğu soruları yazılı olarak yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, her iki projenin de yatırım programına alındığını söyledi.

Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı projesi kapsamında Çorum OSB’ye uzanacak iltisak hattının yapımına 2026 yılında başlanacağını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu bilgileri verdi:

“2028’DE HAYATA GEÇECEK”

“Çorum, Karadeniz Bölgesi’nin stratejik sanayi merkezi olup planlanan demiryolu hattı projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülmekte, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve yük merkezine iltisak hattı, lojistik verimliliği artırmak amacıyla entegre edilmektedir.

Planlanan Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın Çorum etabında OSB’ye iltisak hattı yer alacak olup 15 kilometrelik yük tren bağlantısı ve yükleme-boşaltma istasyonunu kapsamaktadır. Projenin finansmanı Devlet Demiryolları (TCDD) bütçesi ve AB IPA fonları ile yüzde 60’ı hazine destekli olup olarak sağlanacaktır. Proje, 2025-2027 dönemi yatırım programında yer almakta olup inşaatının 2026 yılında başlaması, 2028 yılında ise operasyonel hale getirilmesi öngörülmektedir.”

“ARITMA TESİSİ YATIRIM PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Çorum OSB’nin en önemli eksikliklerinden biri olan arıtma tesisiyle ilgili sorusunu da yanıtlayan Bakan Kacır, “Çorum OSB’nin atık su arıtma tesisi projesi, çevre koruma ve sürdürülebilir sanayi hedefleri doğrultusunda 2025 yılında yatırım programına dâhil edilmiştir. Bu tesis, Derinçay gibi su kaynaklarının korunmasına katkı sağlayacak olup fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve proje çalışmaları devam etmektedir. Çorum OSB Arıtma Tesisi projesi günlük 5 bin metreküp kapasiteli modern tesis hayata geçirilecektir” bilgisini verdi.

