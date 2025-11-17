Çorum Şehit Diş Tabibi Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi girişine, Şehit Asteğmen’in anısını yaşatmak amacıyla özel bir tanıtım görseli yerleştirildi.

Ziyaretçilerin ilk anda fark edebileceği şekilde hazırlanan görselde, şehidin fotoğrafı ve kısa özgeçmişine yer verildi.

Hastane yönetimi, yapılan çalışmanın hem şehide duyulan vefayı göstermesi hem de vatandaşların hastanenin isim hikâyesini öğrenmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Şehit Ömer Emiroğlu’nun adının hastane bünyesinde yaşatılmaya devam edileceği ifade edildi.

Hastanenin ismi, kamuoyunun talepleri doğrultusunda 19 Aralık 2024 tarihinde, Sağlık Bakanlığı teklifi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İsimlendirme Komisyonu kararıyla Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak resmîleştirilmişti.

Şehit Ömer Emiroğlu kimdir?

Çorum’un tanınmış Emiroğlu Ailesi’nden merhum Şener Emiroğlu’nun oğlu Ömer Emiroğlu, 1967 doğumluydu. Diş Hekimi oldu ve “Jandarma Diş Tabip Asteğmen” olarak vatani görevini yapmaya başladı. 24 Aralık 1991 tarihinde, 24 yaşında, terör örgütünün Şırnak Bestler-Dereler Karakolu’na yaptığı baskın sırasında, “vatan topraklarını böldürmeme mücadelesinde” şehit düştü ve Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’ne devlet töreniyle defnedildi.

Şehit Ömer Emiroğlu’nun annesi Aysel ve babası Şener Emiroğlu hayatta olmadığı için, en yakın akrabaları olarak Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Çorum Barosu eski Başkanı Av. Uğur Küçük, geçen yıl Sağlık Müdürlüğü’ne bir dilekçeyle başvurarak, Şehit Diş Hekimi Asteğmen Ömer Emiroğlu’nun adının, yapımı bitmek üzere olan ve bu yıl içinde hizmete açılması beklenen Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne verilmesini talep etmişlerdi.

