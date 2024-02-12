Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası 8-11 Şubat tarihleri arasında Mersin'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü müsabakalarda Çorumlu öğrencilerden Satı Nur Çöl, Fatma Ülkü Yar 65 kilo, Ege Zerin 84 kilo, Boran Arif Odabaş 63 kilo ve 74 kiloda Mert Yıldırım üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Öte yandan Müzikli Form kategorisinde mücadele eden Fatma Meyra Ateş ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.



Editör: RIFAT KARA