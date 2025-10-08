Çorumlu öğrenciler, İrlanda’nın başkenti Dublin’de moda ve tekstil üzerine deneyimlendi.

İrlanda’nın en büyük kenti olan Dublin’de Trinity College kütüphanesinde insanlığın hazinesi The Book of Kells’e tanıklık ederek James Joyce’un yaşayan edebi mirası eşliğinde şehrin sokaklarını keşfeden Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ KA210-SCH “Where Recycling Meets Podium: Eco-Fashion’s Creative Renaissance” projesi kapsamında 3 öğretmen ve 6 öğrenci ile bu kente gitti.

Hem kültürel miras hem de sürdürülebilir moda alanında öğrencilere eşsiz deneyimler sunan Erasmus projesi uyarınca tarihi Trinity College kampüsünde bir profesörden İrlanda kültürü hakkında ders alarak farklı bir akademik atmosferi deneyimleyen öğrenclier kampüsün kütüphanesinde sergilenen 9. yüzyıldan günümüze ulaşan dünyaca ünlü The Book of Kells’i de görme imkanı buldu.

James Joyce’un ölümsüz eseri Ulysses’in geçtiği sokaklarda dolaşan gençler, şehri adeta bir edebiyat sahnesi olarak deneyimledi. Joyce’un Dublin’i, öğrenciler için kitaplardan taşarak yaşayan bir eser haline geldi.

Projenin ana teması olan geri dönüşüm kapsamında Dublin’de tekstil fabrikaları ve atölyelerini gözlemleyen Çorumlu öğrenciler atık kumaşların nasıl yeniden değerlendirildiğini görerek eski kıyafetlerden yeni ürünler tasarladı. Bu deneyim de öğrencilerin sürdürülebilir moda bilincini artırarak yaratıcılıklarını pekiştirdi.

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri bu hareketlilik sayesinde sadece Avrupa’nın kültürel mirasını görmekle kalmadı, aynı zamanda ekolojik yaşam ve moda alanında yeni bakış açıları kazandı. Dublin’de yaşanan bu yolculuk, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerinde ilham veren bir dönüm noktası oldu.

Muhabir: Haber Merkezi