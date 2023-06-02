Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi Egemen Demirci, MEB tarafından Çanakkale Savaşlarının 108. Yıldönümü Anma törenleri kapsamında düzenlenen Resim-Şiir ve Kompozisyon Yarışması’na kendi yazdığı kompozisyon ile katıldı.

Bakanlık yarışmalarda dereceye giren eserleri belirleyerek ödüllerini dağıttı. Buna göre Çorumlu öğrenci Egemen Demirci; “Ben Çanakkale’yim” isimli kompozisyonu ile Türkiye birincisi olarak Dizüstü Bilgisayar ödülüne kavuştu.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın genel amaçları doğrultusunda, Çanakkale Savaşları'nın sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak, geçmiş ile günümüz kültürel değerleri arasında bağ kurmalarını sağlamak, millî birlik ve varlığımızla uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amacıyla “Çanakkale Savaşlarının 108. Yıl Dönümü Anma Törenleri” kapsamında ülke genelindeki resmî ilkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencileri arasında Çanakkale Savaşları'nın ruhunu ve özünü anlatan, yaşanmış olayları kapsayan yarışmaların düzenlendiği, eserlerin 11-12 Nisan 2023 tarihinde komisyon tarafından değerlendirildiği ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ise 23 Mayıs 2023 günü Çanakkale’de düzenlenen törenle verildiği açıklandı. Buna göre dereceye giren öğrencilere ödülleri Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz verdi.

Buna göre Kompozisyon yarışmasında ikinciliği Rize Hasan Sağır İmam Hatip Ortaokulu’ndan Esma Çınar, üçüncülüğü Amasya Merzifon Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu’ndan Elif Su Yanar kazanırken, Kırıkkale Şehitler Ortaokulu’ndan Ege Deniz de mansiyon ödülü kazandı.

Ayrıca şiir yarışmasında Ordu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Emine Efiloğlu birinci olurken; resim yarışmasında da İstanbul Sancaktepe Sabedin Türker İlkokulu’ndan Halenur Nihal Kıral birinciliği kazandı.

Düzenlenen program kapsamında ödül alan öğrenciler ve refakatçileri ile Çanakkale Şehitler Anıtı, Truva Müzesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ve Çimenlik Kalesi ziyaretlerini yaparak Çanakkale'nin manevi ruhunu yakından hissetme imkânı buldu.