Sunuculuğunu Hafız Bekir Köse'nin üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Osman Egin, Dr. Mehmet Ali Sarı ve Halil Necipoğlu oturdu. Yarışmada Çorum'da Ahi Evran Cami Müezzini ve aynı zamanda Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olan Muhammed Tarık Kirenci de yarıştı.

Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olan Muhammed Tarık Kirenci'nin Kur'an tilaveti jüri üyesi hocalardan iyi derecede puan alırken, hem Kartal İHL mezunu olması hem müezzin olarak görev yapması hem de doktor adayı olması jüriden ve seyircilerden takdir ve alkış topladı.

Editör: HABER MERKEZİ