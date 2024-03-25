Milletvekili Ahlatcı’nın verdiği bilgiye göre, Çorum merkez Çöplü - Kunduzhan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ ile Sögütevler Aile Sağlık Merkezi ve 112 ASH 2024 yatırım programına alındı.

Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığımız tarafından il merkezimize iki yeni sağlık merkezi kurulması kararlaştırılmıştır. 2024 yatırım programına alınan tesislerimizle hemşehrilerimiz çok daha güzel ortamlarda hizmetlerden faydalanacaktır. Kunduzhan Mahallemiz ve Söğütevler başta olmak üzere ilimize hayırlı olsun” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ