Çorumlu milli sporcu Abdussamet İstanbul’da bugün başlayan 1.Türk Dünyası Muay Thai (Tayland boksu) Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere milli takımda bulunuyor.

14-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, İran, Bosna-Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcular katılıyor.

57 KİLODA MADALYA MÜCADELESİ VERECEK

Bu yılbaşında, Muay Thai Elite A Class Büyükler Süper Ligi’nde şampiyon olarak altın kemeri kazanan Abdussamet Uğurlu, Türk Dünyası Muay Thai Şampiyonası’nda büyük erkekler 57 kiloda ringe çıkacak. Hedefinin şampiyonluk olduğunu belirten Uğurlu, “Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Hedefim şampiyonluk” dedi.

TEKNİK ATEŞ DESTEK OLUYOR

Sporculuk kariyerini Çorum Birlik Spor Kulübü’nde sürdüren ve kariyeri başarılarla dolu olan milli sporcu Abdussamet Uğurlu’yu bu önemli organizasyonda da yine Teknik Ateş firması destek oluyor. Uğurlu Süper Lig şampiyonu olduğunda da desteğini esirgemeyen Teknik Ateş firması sahibi Ahmet Uzunoğlu, yurt dışında olduğu için Uğurlu’yu telefonla arayarak başarı dileklerini iletti. Uzunoğlu, Abdussamet Uğurlu’yu her zaman destekleyip yanında olacağını söyledi.

Abdussamet Uğurlu da, desteklerinden dolayı Teknik Ateş firması sahibi Ahmet Uzunoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etti.