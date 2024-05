Maden ocağında uzun yıllardır çalışan bir işçi, tamamen kölelik düzeninde çalıştıklarını ve bu şartların iyileştirilmesi için sendikalı olduklarını söyledi.

“Bizim ilk olarak sendikalı olmamızın sebebi, burada bize hiç bir şekilde insanca bir değer verilmiyor” diyen işçi, “Başka bir sebep olarak maaşı da örnek gösterebiliriz tabi ama dediğim gibi bize hiçbir zaman çalışan, işçi gözüyle bakılmadı. Biz şirket yetkilileriyle görüşüp haklarımızı istedik. Durumlarımızı, taleplerimizi anlattık. Bize, ‘tamam çözeceğiz, sabredin biraz’ gibi söylemlerin dışında başka bir şey denmedi. Mesela daha önceden bu madende maaşlar vasfa, yaptığımız işe göre belirlenirdi ama son zamanlarda bu durum tek bir kaleme düştü. Her işçinin maaşı aynı oldu. Başka bir sorun, daha önceden servislerimiz vardı. Servis bizi evden alıp işyerine götürüyordu. Son zamanlarda servis hakkımız da elimizden alındı. Bu ocağa 35-40 km uzaklıkta gelen işçiler var. 7/24 bu fabrika çalışıyor. Gündüz bir şekilde işyerine gelmek kolay olabilir ama gece vardiyasında bize çok sorun oluyordu. Yine aynı şekilde en başta çalışırken vardiyalarda yemek veriliyordu, şimdi artık ne yemek ne de kumanya veriliyor. Riskli işte çalışmamıza rağmen iş elbiselerini bile yalvar yakar alıyorduk. Tamamen kölelik düzeninde çalışıyorduk. Biz de haklarımızı alamadığımız için son çareyi örgütlenmede, sendikalı olmakta bulduk” dedi.

“MADENDE SORUN VARSA HALEN NEDEN ÇALIŞMA VAR?”

Gece vardiyasında girişte ücretsiz izne çıkarıldıklarını öğrendiklerini belirten maden işçisi, “Bu duruma karşı çıktık, sabaha kadar çalışalım sabah vardiyasında gidelim dedik ona da engel oldular. Biz burada kaç gündür grevdeyiz yüz yüze patronla görüşme sağlanmadı. İnsan kaynaklarından gelip ‘artık ağa babanız da gelse sizi kurtaramaz’ gibi söylemleri de oldu. Bize açık bir şekilde ya sendika ya da iş demeye getiriyorlar. Başka bir konudan bahsetmek gerekirse biz şu an grevde 88 kişiyiz. Bizim işten ücretsiz izne çıkarılış nedenimiz sözde belli. İçeri de çalışan arkadaşlarımızın değeri yok mu? Bize diyorlar maden de sorun var. 88 kişi ücretsiz izne ayrıldı. Şu an madende çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın değeri yok mu? Burada patronun aldığı karar çelişkiye düşüyor. Bizim ocağın altında herhangi bir sorun yok. Madem var diyorlar o işçi arkadaşların orada durmaması lazım. İçeri de çalışan arkadaşlarımızla iletişim kuramıyoruz ama benim düşüncem bize destek vermeleri gerekiyor” dedi.



“OCAĞI TERK ETMEYECEĞİZ”

Bir başka işçi ise yaşadıkları durumu şöyle anlattı: “Mayıs ayının dokuzunda vardiyada olanları topladılar. Hacettepe Üniversitesi’nin hazırladığı bir rapor tutulmuş. Rapora göre ocakta çatlamalar var. Bu yüzden sizi ücretsiz izne çıkarıyoruz dendi. Ayın dokuzundan beri 88 arkadaşımızla 7-24 ocağın önünde bekliyoruz. Ocağı terk etmeyeceğiz. Sonuçta burası bizim kendi evimiz. Dodurga’dan gelen var, çevre köylerden gelen var. Sonuçta burası bizim para kazandığımız yer. Bu çalıştığımız yer kapanırsa veya işten çıkarılma süreci devam ederse artık bu ilçede kimse kalmayacak ve herkes göç edecek. Biz artık bir şeylerin değişmesini istiyoruz o yüzden mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biz cuma gününe kadar buradayız. Cuma günü işverenle yüz yüze geleceğiz ve sonraki planımız ona göre şekillenecek.”