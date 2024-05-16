Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, şehrin diğer bölgelerinde olduğu gibi Buharevler Mahallesi'nde de toplu taşımada ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların toplu taşımaya daha rahat ulaşabilmeleri için yeni düzenlemeler yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Alper Zahir, “Yeni hattımız Dr. Sadık Ahmet Caddesi-Buharaevler 4 Cadde-Buharaevler 5. Cadde ve Bişkek Caddesi olarak belirlenmiştir. 16 Mayıs Perşembe günüden itibaren yeni güzergâh üzerinden otobüs seferlerimiz devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Editör: SELDA FINDIK