“Dodurga işçisi yalnız değildir”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganlarının atıldığı destek ziyaretinde Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, sendikaya üye olmanın anayasal bir hak olduğunu belirterek, “Bunun önüne geçmek, engellemeye çalışmak başka bir anlam ifade eder. Biz şu an yaşadığınız durumu mücadeleyle çözüme kavuşturulacağı için, bir kamuoyu etkisi yaratmak için sizinle dayanışma içerisindeyiz” dedi.

Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet ve Tarım Orkam Sen İl Temsilcisi Mehmet Gültekin de yaptıkları konuşmada, maden işçilerinin haklı mücadelesini desteklediklerini bildirdiler.

“MADENCİLERİN SESİNİ ÇORUM

KAMUOYUNA DUYURACAĞIZ”

Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel ise, parti olarak en önemli görevlerinin madencilerin yaşadığı bu haksızlığı tüm Çorum halkına anlatmak olduğunu belirterek, “Biz şunu iyi biliyoruz, daha önceden Dodurga Alpagut’ta çok ciddi maden yürüyüşleri oldu. 1969 yılında bir ayı aşkın süren eylemleri oldu. O zamanki sorunlar şimdi de yaşanıyor. Bu yaptığınız eylem Çorum için önemli bir noktadadır. Biz yaptığınız grevin olumlu sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız. Sizinle dayanışma içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLER ANAYASAL HAKKINI KULLANIYOR”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Av. Ahmet Özdel de yapılan grevin meşru olduğunu kaydetti.

“Bu coğrafyada yaşayan işçi sıradan bir işçi değil. Siz sıradan bir işçinin çocukları da değilsiniz. Bu gördüğümüz topraklar bizimdir. Yeri geldi uzun yıllar boyunca bu ocakta emek verdik, şu an emeğimizin hakkını istiyoruz” ifadelerini kullanan Özdel, işçilerin anayasal hakkını kullandığını dile getirdi.

“Bu yaptığınız grev ananızın ak sütü gibi helaldir” diyen Özdel, “Başarıya ulaşmak istiyorsak, sendikalı olacağız örgütlü olacağız. Sağdan soldan gelen kışkırtmalara kulak asmayacağız” dedi.

“SENDİKA OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun ziyareti nedeniyle teşekkür eden DİSK/Dev Maden-Sen Sendikası Genel Başkanı Tayfun Görgün de işçilerin ücretsiz olarak izne çıkarılmasının asıl sebebinin sendikaya üye olmaları olduğunu belirterek, “Hacettepe Üniversite’nin hazırladığı rapora göre burada binalar ve yerin içerisinde çatlamalar olduğu söyleniyor. Üniversiteden bu rapor parayla alınıyor. Yani işveren başvuru yapıyor ve rapor alınıyor. Normalde verilen raporda iş yerinde ‘şu gibi sorunlar var, önlemi alınmalıdır’ yazması gerekirken, rapor çıktıktan hemen sonra 88 işçi arkadaşımız ücretsiz izne çıkarıldı. İşten ücretsiz olarak izne çıkarılmasının asıl sebebi buradaki arkadaşlarımızın sendikaya üye olmasıdır. Biz bunu biliyoruz. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Sendika olarak gerekeni yapacağız” dedi.

Editör: Haber Merkezi