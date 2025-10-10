Çorum’un Dodurga İlçesi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile belirlenen CHP İlçe yönetimi, görevine heyecan içerisinde başladı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve parti yöneticileri, Dodurga İlçe Örgütüne hayırlı olsun ziyareti düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dodurga İlçe Başkanlığına seçilen Süleyman Başar, yönetimi ile birlikte mazbatasını alarak görevine başladı.

Süleyman Başar başkanlığındaki Yönetim Kurulu ise; Yüksel Arslan, Zeynep İşli, Hediye Kavalcı, Leyla Ertaş, Ali Karakaş, Osman Çınar, Mustafa Kayabaşı, Şükrü Kiremitçi, Zeynep Yücel ve Mustafa Karademir'den oluştu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, Osmancık İlçe Başkanı M. Özhan Arslan, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem il başkanı Osman Samsunlu ve parti yöneticileri ile birlikte Dodurga ilçe yönetimini ziyaret etti.

Solmaz, Süleyman Başar ve ekibine görevlerinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında parti çalışmaları, yerel gündem ve ilçenin sorunları ele alındı.

İlçe Başkanı Süleyman Başar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi