Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Mehmet Dede Obruk köyünde düzenlenen “6. Geleneksel Köy Şenliği”, büyük bir coşkuya sahne oldu.

Yerel sanatçıların canlı müziği eşliğinde bol bol halay çeken katılımcılar, hem yılın yorgunluğunu attı, hem de dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneğini ortaya koydu.

Sanatçılar; Nazlı Kalender, Ercan Aygün, Songül Kılıç, Dinçer Şimşek, İbrahim Sarıca, Ali Bektaş ve Hüseyin Uysal, birbirinden güzel türkülerle şenlik programını renklendirirken, buluşma etkinliğine ilgi ve katılım yüksek seviyede oldu.



Hediye çekilişinin yapıldığı ve ağalık yarışmasının düzenlendiği şenlik, Köy Muhtarı Ali Ekber Sever’in organizasyonu, bazı sponsor firmaların da desteği ile gerçekleştirildi.

Kınalı koçun açık artırma usulü ile satışa çıkartıldığı ağalık yarışmasını ise Kenan Almaz kazandı. Yılın ağası Kenan Almaz, davul-zurna eşliğinde katılımcıları selamladı.

Ali Ateş isimli minik davulcu ise yeteneği ile dikkat çekti.

Şenliğe; Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, CHP Osmancık İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Belediye Meclisi Üyesi Erdem Erol, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, Zakir Mustafa Alegöz, bazı CHP’li yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.