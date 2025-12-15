Akkaya – Alpagut ve Tutuş köyü grup yolunun asfaltlanması bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kaplan ve CHP Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, sıcak asfaltı yapılan grup yolunda inceleme yaptı.

Köy Muhtarı Cihan Karakaş, bölge yollarının asfaltlanmasında emeği geçen Vali Ali Çalgan’a, Kaymakam Gizem Tokur’a, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi