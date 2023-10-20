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Nobel ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan ve Le Monde çizeri Jean Plantu’nun birlikte hayata geçirdikleri “Cartooning for Peace” Barış için Karikatür Yayın Kurulu yeni üyeleri ve eylem planlarını belirledi. Toplantıda Türkiye’den BirGün Gazetesi karikatüristi, hemşehrimiz Prof.Dr. Halis Dokgöz de “Cartooning for Peace”e seçildi.

280 KARİKATÜRİST VAR

“Cartooning for Peace” dünyanın her yerinden 280 basın karikatüristinden oluşan uluslararası bir ağ. Karikatürler çeşitli sergilerde, haftalık editoryal etkinliklerde, uluslararası toplantılarda ve Le Monde, France Médias Monde, Le Temps, Moyen-Orient, Valeursmutualistes, France 24 kanalında “Dünyada bir hafta” programında ve sosyal medyada yayınlanıyor.

SİLAHLARA YANIT KALEMLER

17.yılını kutlayan “Cartooning for Peace” karikatürcülerin kendini ifade etme hakkından başlayarak insan hakları, demokrasi, hoşgörü ve barış perspektifiyle, nereden gelirse gelsin her türlü gericiliğe, barbarlığa ve nefrete karşı temel özgürlükleri savunuyor.