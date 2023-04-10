Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler A –B (kız-erkek) Karate Grup Birinciliği 8-9 Nisan tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar ülke genelinden 50 sporcu katılım sağlarken, Çorum’u ise farklı okullardan 6 sporcu temsil etti. Karate İl Temsilcisi Samet Türe ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay’ın gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Çorumlu karateciler 6’da 6 yapmayı başardı. Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kerem Tuğra Yağlı +76 kiloda birinci olurken, Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Kutay Tekin 55 kiloda ikinci, Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden Hamza Alpman 61 kiloda ikinci, yine Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden Umut Kaan Kaymak 68 kiloda üçüncü, Çorum Spor Lisesi’nden Rıdvan Cennet 76 kiloda üçüncü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Çağla Gezer 66 kiloda üçüncü olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandılar.

Çorum Belediyespor antrenörlerinden ve aynı zamanda Karate İl Temsilciliği görevini yürüten Samet Türe, organizasyonun sorunsuz tamamlanması noktasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çorum Belediyespor sporcularının okul bazında elde ettiği bu başarıdan dolayı gurur duyduklarını da ifade eden Türe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva’ya ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay’a katkılarından dolayı da teşekkür etti.

(Rıfat KARA)