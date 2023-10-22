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Yolculuğuna 2017 yılında, eczanesinin laboratuvarında, roza sıkıntıları çeken cildi için kremler formüle ederek başladığını belirten Evrim Damar Konuk, bugün uluslararası tanınırlığa kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Oylama yarışmanın internet sitesi üzerinden yapılıyor ve BURAYA tıklanarak oy kullanılabiliyor.

Oylama Türkiye üzerinden 3G bağlantısı ile sorunsuz şekilde yapılabiliyor. Evrim Damar Konuk oy kullanılabilmesi için aşağıdaki infografiği hazırlamış:

Evrim Damar Konuk: "Bugün size sadece kişisel bir başarı hikayesiyle değil, aynı zamanda her birimizin içinde yatan sınırsız potansiyelin bir kanıtı olarak yazıyorum. Bildiğiniz gibi, iş dünyasında kadın olmanın kendine özgü zorlukları var ve bu zorluklar, küresel girişimlerde bulunulduğunda daha da artıyor. Çorumlu bir kadın girişimciye vereceğiniz oylar ile, "The Pharmacist Lab"ı marka olarak daha başka boyutlara taşıyabilirim. Desteklerinize talibim ve şimdiden destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.