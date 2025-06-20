Avrupa İşletmeler Ağı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Trendyol iş birliğiyle gerçekleştirilen “E-Ticaret ve E-İhracat Semineri”, Çorum TSO Meclis Salonu’nda yoğun katılımla düzenlendi.

Seminerde, Trendyol İç Anadolu Bölgesi Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Mutlu Çevik, katılımcılara e-ticaretin güncel dinamiklerinden, dijital pazarlama stratejilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sundu. Çevik, özellikle e-ihracatın sunduğu fırsatlara, dijital destek programlarına ve Trendyol’un satıcılara sağladığı lojistik altyapıya dikkat çekti.

TRENDYOL TANITILDI

Etkinlikte Trendyol’un hem yurt içi hem de yurt dışındaki satış kanallarına ilişkin bilgiler detaylı olarak paylaşıldı. Firmanın sunduğu lojistik çözümleri, satıcı destek mekanizmaları ve e-ihracat teşvikleri, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde nasıl avantaj elde edebileceği yönünde örneklerle anlatıldı. Programda ayrıca ⁠Türkiye’nin E-İhracattaki Rekabet Avantajları üzerinde de duruldu,

GİRİŞİMCİLERE SORULARINI

DOĞRUDAN SORMA FIRSATI

Programın sonunda düzenlenen interaktif soru-cevap oturumunda, katılımcılar kendi işletmelerine özgü sorunları dile getirerek, doğrudan uzman görüşü alma şansı buldu. Etkinlik, özellikle KOBİ’ler, girişimciler ve ihracat hedefleyen firmalar için önemli bir bilgi kaynağı oldu.

Seminer sonrası yapılan değerlendirmede, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, bölge işletmelerinin dijitalleşme ve e-ihracat konusunda kararlı adımlar atmasının önemine vurgu yaparak, bu tür işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.

Katılımcılar ise seminerin oldukça faydalı geçtiğini ve özellikle Trendyol’un sunduğu olanakların iş dünyasına yeni bir vizyon kattığını ifade etti.

Editör: Haber Merkezi