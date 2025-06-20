Çorum Belediyesi, kardeş şehir Afşin Belediyesi ile birlikte konser düzenledi. “Afşin-Çorum Kardeşlik Konseri” kapsamında Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Afşin’de sahne aldı. Afşin Rabia Parkı’nda düzenlenen konsere Afşinlilerin ilgisi yoğun oldu.

Konsere; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ve AK Parti ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenen türkülerle izleyicilere unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, konser sonrası yaptığı açıklamada, "Deprem zamanında yanımızda olan kıymetli başkanımızdan, Çorum’dan Rabbim razı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun." dedi.

Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ise, "Depremin ilk anlarında ilçemize nefes olan Çorum Belediyesi, bugün de ilçemizin sosyal hayatına canlılık kattı. Belediye Başkanımıza ve tüm Çorumlulara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Aşgın, "6 Şubat’ın ardından bağımızın hiçbir zaman kopmadığı kardeş şehrimiz Afşin’de, bugün de türkülerin birleştirici gücüyle bir aradayız. Afşin-Çorum Kardeşlik konserimiz vesilesiyle tekrar aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizlere bugünleri gösteren Rabbim’e binlerce kez hamd ediyor, şükrediyorum.” dedi.

Konser, plaket takdimiyle sona erdi.

Konser için Afşin’e giden Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyeleri kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkanı buldu.

Editör: SELDA FINDIK