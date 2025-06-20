Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 212 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azaldı. İstanbul'u, 3 milyar 403 milyon dolar ve yüzde 25 artışla Kocaeli, 2 milyar 124 milyon dolar ve yüzde 10,2 azalışla İzmir takip etti. Bursa 1 milyar 837 milyon dolarla dördüncü sırada yer alırken, Tekirdağ ise aynı dönemde 1 milyar 186 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 975 milyon 611 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 516 milyon 959 bin dolarla kazanlar, makineler ve 490 milyon 28 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 448 milyon 60 bin dolarla en fazla dış satım yapan sektör oldu. Bu faslı 260 milyon 807 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 207 milyon 708 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar takip etti.

Ocak Mayıs döneminde 18 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını duyuran ve 46 ilin ise ihracatını artırdığını açıklayan Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2025 Yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış 681 milyon dolarlık artışla Kocaeli’nde yaşandı. Bu kenti 268 milyon dolarlık artış sağlayan Çorum takip ederken, Yalova 174 milyon dolarlık artışla üçüncü, Ankara 160 milyon dolarlık artışla dördüncü ve Bursa ise 106 milyon dolarlık artışla beşinci oldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada: “Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi