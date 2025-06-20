Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın iş insanı oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Sinan Engin’in avukat olan kızı Elif’in düğünü yarın akşam saat 19.30’da Çorum’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’de yılın, ilimizde ise asrın düğünü olarak görülen Elif & Ahmet Emin Ahlatcı çiftinin düğünü için Ahlatcı Otomotiv Volkswagen Servis yanında bulunan Geri Dönüşüm Fabrikası alanında özel olarak oluşturulan salonda gerçekleştirilecek düğün iş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerini biraraya getirecek.

3 bin davetlinin katılımı ile yapılacak olan düğün için iş adamı Ahmet Ahlatcı tarafından şehirdeki tüm oteller rezerve edilirken, davetlilerin bir bölümü Ankara, Merzifon ve Çarşamba Havalimanı’ndan VİP servisler eşliğinde Çorum’a ulaştırılacak.

İstanbul'un en gözde mekanlarında daha düşük maliyetle düğün yapmak yerine oğlunun düğünü için memleketi Çorum'u tercih eden ünlü işadamı Ahmet Ahlatcı, konuklarına düğün sonrası şehri de gezdirerek ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da düzenlenen nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımı atan, Sinan ve Ayşe Engin çiftinin kızları Elif ile Sibel & Ahmet Ahlatcı çiftinin oğlu Ahmet Emin’in düğün töreninde Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Sibel Can ve Edis şarkılarıyla renk katacak. İkili, unutulmaz bir müzik şöleni sunarak davetlilere eşsiz bir gece yaşatacak.

Editör: Haber Merkezi