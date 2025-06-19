Çorum Merkez Tatar köyünden gelme Köy Hizmetleri'nden emekli merhum Mustafa Berksun ve merhume Gülşen Berksun'un oğulları, Bursa'nın “kravatlı simitçisi” olarak tanınan Ahmet Berksun'un yeğeni, Merhum Reşit ve Merhume Zeynep Berksun ile Mustafa, Şaziye Abaza'nın torunları, Sevgi Damla Kulak'ın kardeşi Mustafa Faik Berksun (36) vefat etti.

Cenazesi, yarın (20 Haziran Cuma) ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecektir.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.