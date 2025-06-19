Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki Döngel Kavşağı’nda 19 ADD 972 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan baba ve oğlunu yoğun çaba sonucu kurtardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan A. Demiray hayatını kaybederken babası Mahmut Demiray'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada vefat eden genç şoförün cenazesinin Çorum merkeze bağlı Göcenovacığı Köyünde Cuma namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.