Olay, Bursa’nın Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak’taki 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan Canbolat çifti tartışmış, otobüs şoförü Çorumlu Murat Canbolat da tabancayla eşi Hatice Canbolat’ı başından vurarak öldürdükten sonra intihar etmişti.

Kadının öldürülmeden saatler önce kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Hatice Canbolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık oysa, burası bir tarla ekip biçip hasadımızı toplayıp gideceğiz” ifadeleri dikkat çekti.

Öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri Mahmudiye Mahallesi'ndeki Urgancılar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Kent Mezarlığına defnedildi.

Editör: İHA AJANS