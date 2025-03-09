Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette hem iş dünyası, hem de toplumsal konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bölgesel iş birlikleri, dini hizmetlerin topluma katkıları ve sosyal sorumluluk projeleri gibi önemli konuların ele alındığı ziyarette Halil Güvenbaş, iş dünyasında dini değerlere saygılı bir yaklaşım sergileyerek, toplum yararına yapılacak ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Nazif Fethi Yalçınkaya da toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde olmanın, dini hizmetlerin daha etkili bir şekilde yayılmasını sağlayacağını belirtti.

Editör: İHA AJANS