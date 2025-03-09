Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), geleneksel iftar programını İstanbul/Ataşehir’de yoğun katılımla gerçekleştirdi. Programa Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Bölge Adliyesi Daire Başkanlarından Hâkim Dursun Yılmaz’ın yanı sıra birçok bürokrat, siyasi ve iş adamı burs verenler, dernek yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrenciler katıldı.

ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünal, derneğin hayata geçirdiği ve gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programda, ÇESİAD tarihinde bir ilk olarak, öğrenciler tarafından oluşturulan “ÇESİAD TV” konsepti tanıtıldı. Sosyal medyanın gücü vurgulanarak, Çorum’a özel medya projeleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlik kapsamında mentor gruplarıyla öğrenciler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla programa katılan kadın misafirlere çiçek takdim edildi.

ÇESİAD, öğrencilerine yönelik Kocaeli kampı, Ankara gezisi ve Düzce kampı gibi çeşitli etkinlikler planlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, öğrenciler tarafından senaryosu hazırlanan Çorum’un tarihini konu alan bir belgesel projesi ve Hitit kültürünü yaşatmayı amaçlayan bir defile üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.

ÇESİAD, gerçekleştirdiği etkinliklerle öğrencilerin akademik, mesleki ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam edecek.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ