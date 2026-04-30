Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilirken yerine ise Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi.

Kararla, Ankara Valiliği görevine ise Aydın Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat getirildi. Aydın Valiliği’ne Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Valiliği’ne İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Nevşehir Valiliği’ne Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün ataması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine Personel Genel Müdür Yardımcısı eski Ortaköy Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevine ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Levent Kepçeli getirildi.

EMNİYET’TE ATAMALAR

Yayınlanan kararname ile Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir atandı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açık bulunan genel sekreter yardımcılıklarına ise Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu getirildi.

Muhabir: Haber Merkezi

ÇİFTÇİ’DEN TEBRİKİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle vali ve Emniyet Genel Müdürü olarak yeni atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.Görevlerini devrederek yeni görevlerine atanan yöneticilere hizmetleri için teşekkür eden Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Türkiye'nin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.YAKUP CANBOLAT KİMDİR?1969 yılında Çorum’un Alaca İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Alaca’da tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamlığına atandı.Sırasıyla: Durağan (Sinop) (1995-1998) Yedisu (Bingöl) (1998-2000) Cumayeri (Düzce) (2000-2003) Kâhta (Adıyaman) Kaymakamlığı (2003-2005) Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (2005-2007) Söğüt (Bilecik) Kaymakamlığı (2007-2009) görevlerinde bulundu.2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra Hakkâri Valiliği (2014-2016), Konya Valiliği ( 2016-2018) ve Bursa Valiliği (2018-2023) görevlerinde bulundu.Vali Yakup Canbolat son olarak 09 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliğine atanarak 16 Ağustos 2023 tarihinde göreve başlamıştır.