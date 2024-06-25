Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Kulübü güreşçisi olan Eren Yalçın, Türkiye ikincisi olduktan sonra Uluslararası Zafer Turnuvası’nda ilk kez giydiği milli forma ile üçüncü olmuş ve ardından da milli takım seçmelerini başarıyla geçerek Avrupa şampiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazanmıştı. Çorumlu güreşçi, Sırbistan’da devam eden U17 Avrupa Şampiyonası’nda, serbest stil 48 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada, Belediye İskilipspor Kulübü’nden de Özdenur Özmez Türkiye’yi temsil ediyor.