Rusya’nın Khasavyurt kentinde bugün başlayacak olan Shamil UmaKhanov Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan U20 Serbest Güreş Milli Takımı bu ülkeye gitti. 4 gün sürecek turnuvada Çorumlu güreşçi Umut Talha Uslu da milli mayo ile madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi 8 sıklette 8 sporcu temsil edecek. Çorumlu güreşçi Umut Talha Uslu 74 kiloda mindere çıkacak. Teknik direktör İshak İrbaikhanov nezaretinde Türkiye’yi temsil edecek diğer güreşçiler ve sıkletleri şöyle: Ebubekir Gur (57), Bilal İnce (61), Remzi Temur (70), Yasin Uzun (79), Süleyman Efe Şanlı (79), Hüseyin Deniz Kabataş (86) ve Eyüp Çetin (92)