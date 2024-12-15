Bekatel Telefon sahibi Ahmet Bekar’ın da yeğeni olan Çorumlu genç Ahmet Yunus Özçiftçi, yaklaşık bir hafta önce İngiltere’de geçirdiği trafik kazasında vefat etti. İngiltere’de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, kurduğu kargo şirketini yöneten talihsiz gencin vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.

İngiltere’den Türkiye’ye getirilen merhumun cenazesi bugün (15 Aralık 2024 Pazar günü) Akşemseddin Cami’nde İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ