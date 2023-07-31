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Kaza; gece saat 04.00 civarında Kırşehir - Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Kayseri’den Ankara’ya giden G.P.’nin (35) kullandığı 10 AIN 999 plakalı kamyonet ile Kırıkkale’den Kayseri’ye giden U.Ç.’nin (20) sürücüsü olduğu 01 ACV 215 plakalı otomobil Kaman ilçe yol kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; Umur Ç. ile Çorumlu Mustafa Meşe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Gülser P., Güven P. (14) ve Nejla P. (55) ise ambulanslarla Kırşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Meşe’nin Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Yoncalı (Lapa) köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.