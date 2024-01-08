Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Gençler Bilek Güreşi Grup Birinciliği 5-7 Ocak tarihleri arasında Karabük'te yapıldı. 13 İlden 166 öğrencinin ter döktüğü müsabakalara Çorumlu öğrenciler damga vurdu. Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencilerinden Derya Dural sağ kolda, Ali Koca sol kolda birincilik kürsüsüne çıkarken, Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Devran Elma sağ ve sol kolda, Ömer Başkaya sağ ve sol kolda birinci olmayı başardılar. Son olarak Prof Dr.Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu'ndan Mustafa Şahin de sağ ve sol kolda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ortaköy Çok Programı Lisesi'nden Zeynep Miray Güçcük, Aleyna Fındık sağ ve sol kolda ikinci olurken, Mecitözü Anadolu Lisesi'nden Özay Gülcan ise sağ kolda ikinciliği elde eden bir diğer sporcu oldu. Ortaköy ÇPL'den Hazal Gündüz ise sağ kolda üçüncü olarak kürsüye çıkan son isim oldu.

Toplamda 9 derece yapan Çorumlu öğrenciler 10-11 Şubat tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandılar.