Alaca'nın Küçükdona köyünden olan 23 yaşındaki Bünyamin Yılmaz, köklerini ve kültürünü büyük bir gururla taşıdığını belirterek Çorum'daki hemşerilerine selamlarını iletti. Çorum gibi kültürünün güçlü olduğu bir şehirden destek almanın kendisi için büyük önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, "Bu yolda sizlerin dayanışması ve memleketimizin kültürünün ruhunu yanımda hissederek memleketime hizmet etmek istiyorum. Bad Honnef’te gençlerimiz için yeni fırsatlar yaratmayı, eğitim ve güvenliği güçlendirmeyi und tüm nesiller için kucaklayıcı bir ortam sağlamayı hedefliyorum. Kültürümüzü yüreğimde taşıyarak Türkiye ve Almanya arasında bir köprü kurmak istiyorum." dedi.

Bünyamin Yılmaz'ın köyünde çekildiği çocukluğuna ait bir fotoğraf

Bünyamin Yılmaz kimdir?

Bünyamin Yılmaz, 2001 yılında Bad Honnef’te doğmuş, burada büyümüş ve eğitim almıştır. Babası Çorumlu, annesi ise Iğdırlı olan Yılmaz, Ticaret ve İş Yönetimi alanında ‘Handelsfachwirt’ unvanına sahiptir. Genç yaşta “Haydi Komm” derneği yönetiminde 2.Başkanı olaraka görev alan Yılmaz; Haydi Komm ile Türkiye ve Fas depremlerinde, Ahrweiler sel felaketinde ve Köln’deki evsizlere yönelik yardım projelerinde öncü olmuştur.