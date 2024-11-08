2 gün boyunca Çorum yerel mutfağını tanıtan Adnan Şahin ve Deniz Şahin’in sundukları program önümüzdeki günlerde Haber Türk kanalında ekranlara gelecek.

Velipaşa Hanı, Çorumlu Obası ve ilçelerde gerçekleştirilen çekimlerde “Şef Anadolu” olarak tanınan Adnan Şahin Çorum mutfağında yer alan yemeklerden övgü ile bahsetti. Çorum mutfağının ülkede ender mutfaklar içerisinde yer aldığını belirten Adnan Şahin, “Tokatlı birisi olarak Çorum mutfağını çok yakından tanıyorum. Çorum mutfağı daha önceden ulusal yayınlarda da söylediğim gibi Türkiye’nin en iyi birkaç mutfağından birisidir. ‘Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz’ sözüne katılıyorum. Bu sözün arkasında bir taraftan tandır kebabı var ki bana göre Türkiye’nin en iyi tandır lezzetlerinden birisi, bir taraftan beyaz baklava var. Beyaz baklava bana göre bir pişirme mucizesi, İskilip Dolması var ki bunu anlatmama söylememe gerek yok. Bana göre dünyadaki en özel pişirme tekniklerinden birisidir. Nereden bakarsanız bakın, gerek coğrafyası, gerek tarihi, gerekse kültürel yapısı her açıdan Çorum çok özel bir şehir. Tabi ki bu temeller üzerine kurulmuş olan Çorum Mutfağı da bir o kadar değerli” dedi.

Programını Velipaşa Hanı’nda Velipaşa kahvesi içerek tamamlayan Adnan Şahin, kendisinin Çorum’da olduğunu haber alan sevenleriyle de fotoğraf çekinerek sohbet etti.

Editör: HABER MERKEZİ