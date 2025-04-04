Didim’de geçirdiği trafik kazası sonucu 5 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 22 yaşındaki Çorumlu Arda Yurtsever, hayatını kaybetti.

Aslen Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Kayabüget köyü nüfusuna kayıtlı olan Yurtsever, 5 ay önce Didim’de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Didim Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü personeli Mehmet Yurtsever’in oğlu olan Arda Yurtsever için Didim Denizköy Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Editör: Haber Merkezi