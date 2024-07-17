Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transferde hata yapmak istemeyen Sakaryaspor yönetimi kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusnda sağ bek arayışı içerisine giren Sakaryaspor yönetimi geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Çorumlu futbolcu Cebrail Karayel ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşme sonunda iki tarafında anlaşması halinde transferin bugün açıklanması bekleniyor.

Son 2 sezondur Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Çorumlu futbolcu Cebrail Karayel, 2 sezonda 36 maça çıktı. Toplam 1187 dakika sahada kaldı.

Editör: RIFAT KARA