Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Sakaryaspor’da forma giyen Çorumlu futbolcu Cebrail Karayel’e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 3 maçtan men cezası onandı.

Çorumlu futbolcu, 10 Kasım’da Kocaelispor’la oynanan maçta “rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı” nedeniyle PFDK tarafından 3 maçtan men ve 17. 550 lira para cezasına çarptırılırken, Sakaryaspor itiraz için Tahkim Kurulu’na başvurdu. Tahkim Kurulu yaptığı değerlendirmede, PFDK tarafından verilen kararda bir isabetsizlik olmadığına hükmederek itirazı reddederken, oyçokluğu ile de cezayı onadı.

Dünkü Sakaryaspor maçında forma giyemeyen Cebrail Karayel, Boluspor ve Pendikspor karşılaşmalarında da takımdaki yerini alamayacak.