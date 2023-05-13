Çorum’da 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli programlarla kutlanmaya başlanan bilimsel eczacılığın 184. Yıldönümü, Eczacılık Günü ve Haftası etkinlikleri çerçevesinde 45. Bölge Çorum Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyesi eczacıların katıldığı törende ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunduğu etkinliğe katılanlara teşekkür eden Güler, tüm meslektaşlarının haftası ve gününü kutlayarak Çorum’da mesleklerinin daha iyi noktaya getirmek için ellerinden gelen her türlü çalışmayı gösterdiklerini vurguladı. Son bir yılda pandemi gibi bir salgının sona erdiğini düşünürken 6 Şubat’ta deprem felaketi yaşadığımızı ve onun üzgünlüğünü taşıdığımızı dile getiren Şefkat Güler, “Depremde kaybettiğimiz sağlıkçılarımız, eczacı arkadaşlarımız ve eczacı teknisyenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah ülkemize bir daha böyle felaketler yaşatmasın diliyorum.” dedi.

Eczacıların bu zor günlerde yaraları birlikte sarmak adına çok emekler verdiğini anlatan Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, şunları söyledi: “Çorum’dan Kahramanmaraş bölgesine giden eczacılarımız da özveriyle çalıştılar tüm eczacılarımızı canı gönülden kutluyorum. Bu süreçte mesleğimizin sorunlarını ülkemiz deprem yaralarını sararken dile getirmek uygun olmuyor. Sorunlarımızı hayat normalleştiğinde söyleyeceğiz. Çözümleri hep beraber devletimiz yetkilileriyle çözeceğimize inanıyorum. ”

Eczacılık Haftası’nda geleneksel hale getirilen pide ayran ikramı ise Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Yunus Emre) Parkı içinde bulunan kafede gerçekleştirildi.

(Nurdan AKBAŞ)

