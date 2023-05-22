Çorum FK’nın Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan Arnavutköy Belediye maçında şampiyonluk kupasını alacak olması İstanbul’da faaliyet gösteren Çorumlu derneklerini de harekete geçirdi. Maç öncesi sosyal medyadan ve kendi üyeleri arasında harekete geçen Çorumlu derneklerin yöneticileri maça da çok sayıda Çorumlu taraftarın gelmesini sağladı.

İstanbul Çorumlular Derneği (ÇORUMDER) ile Esenler Çorumlular Kültür ve Dayanışma Derneği maçın yerinin değişmesi sonucu toplu olarak maça gitmeyi de Esenler Derneği’nden yaptı.

Arnavutköy maçı için İstanbul’a giden Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) Başkanı Mehmet Zahit Yıldırım ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile diğer yetkililer de derneklerin jestine jest ile karşılık verdi.

Muhsin Dere ve Levent Kılıç ile Halil İbrahim Aşgın ayrı ayrı İstanbul Çorumlular Derneği (ÇORUMDER) ile Esenler Çorumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanları Muzaffer Korkmazgöz, Kemal Alkan ve diğer derneklerin başkanları İsmail Gölten, Battal Kaçmaz ve yönetimleri ile bir araya geldi.

Çorumlu Derneklerinin İstanbul’da hemşehrilerimizin birlik beraberliğine önemli katkılar sağladığını belirterek teşekkür eden Dere, Kılıç ve Aşgın, Çorum FK maçı için yaptıkları katkılara da teşekkür etti. Dernek başkan ve yöneticileri de Dere, Kılıç ve Aşgın ile beraberindeki heyetlere teşekkür ettiler.