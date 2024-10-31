Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinlikleri kapsamında Erciyes Dağı’na kulüp sporcuları tarafından tırmanış gerçekleştirildi. 1924 yılında Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir toplam 8 kişilik bir ekiple Erciyes Dağı'na (Kayseri) doğu rotasından tırmanması Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul görmesinin ardından her yıl farklı etkinlikler kapsamında Erciyes Dağı’na tırmanışlar devam ediyor. Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Çorum Dağcılar Birliği Spor Kulübü sporcularından Ramazan Vural Erciyes Dağı zirve tırmanışını başarıyla tamamladı.

Editör: Haber Merkezi