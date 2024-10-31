Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından Çorum’un Mecitözü ilçesi İbek köyündeki Şehit Osman Aydoğdu İlkokulu’na spor melzemesi desteğinde bulunuldu.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu ve ASKF yönetim kurulu üyesi Mustafa Arslan ile birlikte İbek köyüne ziyarette bulundu. Ziyarette, Şehit Osman Aydoğdu İlkokulu’na futbol, voleybol ve basketbol topu hediye edildi. Başkan Arıcı, öğrencilere yakın zamanda Çorum’da katılacakları bir spor faaliyeti yapma sözü verirken, “Spor nerede, biz oradayız” dedi.