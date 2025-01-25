İlçede ekili arazilerindeki ürünler için yağış bekleyen çiftçiler, Cuma Namazı’nın ardından Dodurga Belediyesi mezbahasında bir araya geldi.

Bölgenin kuraklıktan etkilenmemesi ve bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildikten sonra kurban kesildi.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, yağmur duası etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Çetinkaya, “Yüce Allah'tan yağmurun hayırlısını istiyoruz. Okuduğumuz dualar kabul olur inşallah. Vatandaşlarımız ve çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olmasını dilerim” dedi.

Editör: AA AJANS