2025 yılı itibarıyla emekli maaşı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Memur emeklileri aybaşında zamlı maaşlarını alırken, SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla ödemelerini almaya başladı. BAĞ-KUR emeklileri için ise zamlı maaşlar 25 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTTI

En düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme ile taban maaş yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Aylığı bu rakamın altında kalan emeklilere seyyanen ödeme yapılacak. Fark ödemelerinin Şubat başında hesaplara geçmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ…

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 24-28 Mart tarihleri arasında ilk ikramiye ödemesi yapılacak. Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 2-5 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl toplamda 6 bin TL olan ikramiyelerin, bu yıl enflasyon oranında artışla 3 bin 500-4 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

BANKA PROMOSYONLARI ARTTI

Emekli maaşlarına yapılan artış, banka promosyonlarını da etkiledi. Promosyon miktarları, maaş aralıklarına göre yeniden belirlendi. Daha önce promosyon almış olan emekliler, mevcut sözleşmelerini iptal ederek yeni rakamlarla anlaşma yapma hakkına sahip.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİH

Ramazan Bayramı İkramiyesi

24-28 Mart: İkramiye ödemesi.

30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı.

Kurban Bayramı İkramiyesi

2-5 Haziran: İkramiye ödemesi.

6-9 Haziran: Kurban Bayramı.