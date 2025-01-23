Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları da yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

AKBANK

Faiz Oranı %46,00

Net Getiri 16.333 TL

Vade Sonu Tutar 466.333 TL

CEBTETEB

Faiz Oranı %50,00

Net Getiri 17.753 TL

Vade Sonu Tutar 467.753 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 15.978 TL

Vade Sonu Tutar 465.978 TL

ING

Faiz Oranı %50,00

Net Getiri 17.753 TL

Vade Sonu Tutar 467.753 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %46,00

Net Getiri 16.333 TL

Vade Sonu Tutarı 466.333 TL

YAPI KREDİ BANKASI

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 15.978 TL

Vade Sonu Tutarı 465.978 TL

QNB

Faiz Oranı%44,50

Net Getiri 15.801 TL

Vade Sonu Tutarı 465.801 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı %39,00

Net Getiri 13.848 TL

Vade Sonu Tutar 463.848 TL

