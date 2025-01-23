Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları da yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
AKBANK
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 16.333 TL
Vade Sonu Tutar 466.333 TL
CEBTETEB
Faiz Oranı %50,00
Net Getiri 17.753 TL
Vade Sonu Tutar 467.753 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 15.978 TL
Vade Sonu Tutar 465.978 TL
ING
Faiz Oranı %50,00
Net Getiri 17.753 TL
Vade Sonu Tutar 467.753 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 16.333 TL
Vade Sonu Tutarı 466.333 TL
YAPI KREDİ BANKASI
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 15.978 TL
Vade Sonu Tutarı 465.978 TL
QNB
Faiz Oranı%44,50
Net Getiri 15.801 TL
Vade Sonu Tutarı 465.801 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı %39,00
Net Getiri 13.848 TL
Vade Sonu Tutar 463.848 TL