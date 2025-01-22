Yükseliş seyrini sürdüren gram altın rekor serisine devam ediyor. Altının gramı 3 bin 149 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 570 liradan satılıyor.

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 149 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,5 artışla 3 bin 141 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 149 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 570 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA DURUM NE

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 747 dolardan işlem görüyor.

ABD'deki yeni yönetimin ticari tarife uygulamalarının ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği yönündeki tahminler ve söz konusu tarifelerin uluslararası ticarete etkilerine dair belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yatay seyirle 108,1 seviyesinden güne başladı.

